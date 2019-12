Kolejne informacje nt. szpitala, w którym pracował Grodzki. Pacjentka mówi o obowiązkowej ,,cegiełce''

Don Pedro 30.12.19 10:05

Groteska. Nikt nie twierdzi, że podpis pod wypisem jest potwierdzenie wzięcia łapówki. Są dwie kategorie lekarzy. Pierwsza to tacy co leczą pacjętów. Drudzy to tacy co starają się leczyć i brać koperty i różne wziątki. Do tej drugiej kategorii należy platfusowy pupilek Grodzki. Wziął kasę w prywatnym gabinecie za operację wykonaną w publicznym szpitalu. To jest podłe łapownictwo doktorka z "metra ciętego" lub konusa jak kto woli. Miłych chwil w ostatnich dniach i godzinach staregom2019 roku.