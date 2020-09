Kolejne dwa laboratoria potwierdzają otrucie Nawalnego nowiczokiem

Jak informuje PAP na podstawie informacji przekazanych przez rząd niemiecki, kolejne dwa niezależne laboratoria potwierdziły próby otrucia rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego środkiem bojowym z grupy nowiczoków.

Co szczególnie istotne, próby otrucia tym środkiem – co już podkreślał premier Mateusz Morawiecki – to jakby pozostawienie „odciska palca” przez Rosję, ponieważ ten środek został wyprodukowany przez rosyjskie tajne laboratoria badawcze.

Rzecznik rządu Niemiec Steffen Seibert powiedział:

- Dwa kolejne laboratoria, we Francji i w Szwecji, niezależnie potwierdziły niemieckie ustalenia, że przywódca antykremlowskiej opozycji Aleksiej Nawalny został otruty przy pomocy środka bojowego z grupy nowiczoków

Wezwał też Rosję do złożenia wyjaśnień:

- Ponawiamy apel do Rosji, aby złożyła wyjaśnienia na temat tych wydarzeń. Jesteśmy w bliskim kontakcie z naszymi europejskimi partnerami w sprawie podjęcia dalszych kroków

mp/pap