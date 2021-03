Kolejna Wielkanoc z obostrzeniami?! Kraska odpowiada

„Pamiętam rok temu, kiedy mówiliśmy, że następne święta już będą świętami normalnymi. No niestety wydaje się, że na pewno jakieś ograniczenia w przemieszczaniu (będą)” – powiedział dziś w rozmowie na antenie Radia ZET wiceminister zdrowia Waldemar Kraska komentując kwestię rozwoju epidemii koronawirusa w Polsce.

Jak podał dalej, zapewne znów pojawią się zalecenia co do ograniczenia kontaktów, ponieważ to jest największą przyczyną zwiększania zakażeń.

Dodał:

„To jest początek kwietnia, czyli dość nieodległy termin. My oczywiście o tym myślimy i myślę, że za tydzień, dwa takie rekomendacje się pojawią”.

dam/PAP,Fronda.pl