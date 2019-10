Kolejna taśma Korwina. Brudy w Konfederacji

Bizon 9.10.19 10:32

Obrzydliwe PiS-owskie propagandówki, nie mające nic wspólnego z dziennikarstwem, jak porta Fronda, przemilczają Konfederację lub piszą o niej wyłącznie źle. Boją się, że ta pro-polskie ugrupowanie może odciągnąć od filosemickiego i ukrainofilskiego PiS-u elektorat patriotyczny i narodowy. Jakoś nie zauważyłem na tym błazeńskim portalu informacji, gdy Konfederacja wygrała sprawę w trybie wyborczym przeciwko TVPiS, za zmanipulowanie w sposób haniebny sondażu wyborczego przez Wiadomości. Na koniec moich przemyśleń napiszę rzecz może kontrowersyjną, ale płynącą z mojego serca. Kiedy patrzę na to, co dziś dzieje się w TVPiS, krew mnie zalewa. Takiej propagandy, stronniczości, jawnej agitacji za jedną partią nie było tam nawet za rządów PO. Przypomnę, że TVPiS z premedytacją nie zaprasza do swoich programów polityków Konfederacji, choć np. mimo dużo gorszych notowań przed wyborami do Europarlamentu regularnie gościł tam plankton w postaci Partii Razem. Dlatego, jako były wyborca PiS (głosujący na tę partię w latach 2005-2015), dziś Konfederacji, chyba wolałbym, aby z dwójki PiS i PO wygrali ci drudzy. PiS i PO to jedno zło, ale miałbym chociaż satysfakcję, gdyby na zbity pysk wyrzucono tych wszystkich propagandzistów z Woronicza, co należy im się jak psu micha.