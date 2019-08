Kolejna ,,strefa relaksu” w Warszawie. Dwa miliony na drewniane palety

Aktywista Robert Buciak z Zielonego Mazowsza, znany ze swoich lewicowych poglądów, zgłosił do najnowszej edycji warszawskiego budżetu obywatelskiego projekt pn. „Cztery letnie skwery na pl. Teatralnym i ul. Senatorskiej zamiast parkingów”. Projekt zakłada stworzenie kolejnych "stref relaksu", czyli ławek, siedzisk, stojaków rowerowych czy koszy na śmieci i drewnianych palet. Koszt – 1 mln 940 tys. zł.

Według Buciaka, „główne przestrzenie publiczne w Warszawie nie zawsze dostatecznie dobrze służą mieszkańcom jako miejsca do odpoczynku i rekreacji”.

Aktywista chce więc wprowadzić „zieleń i małą architekturę” w miejsce obecnych parkingów, by „umożliwić mieszkańcom i użytkownikom przyjemne spędzanie czasu i podkreślić wyjątkowość wnętrz architektonicznych ul. Senatorskiej i pl. Teatralnego”.

Jak wynika z kosztorysu, zieleń i wyposażenie to koszt około 818,5 tys. zł, oznakowanie – 600 zł, a pozostałe – 1 mln 121,2 tys. zł to cena za organizację i utrzymanie realizacji w ciągu roku – czyli w okresie od maja do września 2020 r.