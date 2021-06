Kolejna Pieczęć Otwarta – Matka Boża objawia tajemnice o końcu czasów

W czasach ostatecznych Bóg powierzył Maryi szczególną rolę – sprowadzenie człowieka na drogę zbawienia. Poprzez objawienia Matka Boża chce uświadomić każdemu z nas, jak ważne jest natychmiastowe nawrócenie. Już niedługo będziemy obchodzić 40-lecie objawień Matki Bożej w Medjurorje. To właśnie tam, Maryja odsłoniła przed nam 10 wstrząsających tajemnic o końcu czasów! Przybliża je nam o. Livio Fanzaga oraz Diego Manetti w książce „Czas tajemnic”!

Moje objawienia w Medjugorje są ostatnimi objawieniami w dziejach ludzkości. Nawróćcie się, czas nagli! (17 kwietnia 1982 roku)

Przyszłam, żeby po raz ostatni wezwać świat do nawrócenia. Potem nie będę już objawiać się na ziemi: to moje ostatnie objawienia (2 maja 1982 roku)

Drogie dzieci! Przyjmijcie orędzia z powagą, żeby wasza dusza nie doświadczyła smutku, kiedy nie będzie mnie już przy was i nie będę was prowadziła jak dzieci stawiające pierwsze chwiejne kroki (25 grudnia 1989 roku);

OSTATNIE PROROCTWA

Dziesięć tajemnic z Medjugorje ma wielkie znaczenie, ponieważ dopełniają one mozaiki nowożytnych objawień maryjnych i słusznie można je uznać za ostatnie proroctwa dotyczące pierwszego eschatologicznego starcia, w którym Niewiasta obleczona w słońce zatriumfuje nad piekielnym Smokiem. Jakkolwiek rozległe są dzieje wszechświata, naszego układu słonecznego czy wreszcie człowieka, musimy sobie uprzytomnić, że oto historia zbawienia wkrótce się dopełni. I chociaż prawdą jest, że „jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień” (2 P 3, 8), to jednak powinniśmy mieć świadomość, że Boży plan zrealizuje się niebawem. Stanie się to w dwóch etapach, które zostały omówione w Apokalipsie i potwierdzone w Medjugorje: pierwszy to starcie Niepokalanej ze starodawnym wężem, a drugi – walka Chrystusa z Lucyferem. Wydarzenia te przedzieli okres pokoju. Nie sposób oszacować, ile dokładnie on potrwa, nie może jednak być długi, skoro Matka Boża mówiła o wieku pokoju i pomyślności (por. orędzie z 25 grudnia 1999 roku).

W świetle zbliżającego się wielkimi krokami eschatologicznego starcia ogromnego znaczenia nabiera dziesięć tajemnic dotyczących dramatycznych wydarzeń, które rozstrzygną o przyszłych losach świata oraz Kościoła. Sześciorgu widzącym z Medjugorje były one wyjawiane stopniowo i w różnych momentach. Mirjana Dragićević Soldo (ur. 1965, Sarajewo) miała codzienne objawienia od 24 czerwca 1981 roku do 25 grudnia 1982 roku. Tamtego dnia Matka Boża powierzyła jej dziesiątą tajemnicę:

Mirjano, wybrałam cię i powiedziałam ci wszystko, co było konieczne. Złożyłam też na twoje barki wiele strasznych rzeczy, które będziesz musiała dźwigać. Pomyśl o łzach, które wylewam. Zawsze musisz być odważna. Szybko zrozumiałaś moje orędzia, powinnaś więc także zrozumieć, że muszę odejść. Bądź odważna (25 grudnia 1982 roku).

Uściślijmy, że na tajemnice i czasy ostateczne spoglądamy przez pryzmat zbawienia i orędzia nadziei, pamiętając, że w przesłaniach Matki Bożej kwestia naszego nawrócenia wysuwa się na pierwszy plan:

Trzeba obwieścić światu prawdę, czyli powagę przyszłych wydarzeń. Zarazem nie wolno odbierać ludziom nadziei, bowiem Bóg działa według planu, a prawdziwą wartość mają nawrócenie i życie w wierze (13 września 1983 roku);

OTWARCIE PIECZĘCI

Chcąc zrozumieć zbawczy wymiar tajemnic z Medjugorje, musimy pamiętać o zapowiedzi ich wcześniejszego wyjawienia. Mirjana powiedziała przecież –

Musiałam wybrać księdza, któremu powierzę dziesięć tajemnic. Postanowiłam, że będzie to franciszkanin, ojciec Petar Ljubičić. Mam wyjawić mu treść tajemnicy na dziesięć dni przed jej spełnieniem. Przez siedem dni będziemy pościć i odmawiać modlitwy, a potem on będzie musiał powiedzieć prawdę. Nie będzie mógł zachować jej dla siebie. Zgodził się wyjawić wszystko trzy dni wcześniej, żeby świat mógł się przekonać, że to dzieje się z woli Pana.

ZOBACZ WIECEJ W KSIAŻCE „CZAS TAJEMNIC”

To, że tajemnice zostaną objawione światu z trzydniowym wyprzedzeniem, będzie decydujące dla przełamania ostatnich oporów ludzi, którzy otworzyli wprawdzie swoje serca, nadal jednak mają wątpliwości. Niepewni będą mieli okazję nawrócić się, zanim będzie za późno, a jednocześnie otrzymają dowód na to, jak wielkie jest Boże miłosierdzie.

Tajemnice dotyczą przyszłych wydarzeń, które są zarazem konieczne i obwarowane pewnymi warunkami. Z jednej strony Marija wyjawiła, że „nie są to wydarzenia, których nie można uniknąć, raczej są uzależnione od pewnych spraw. Matka Boża zawsze powtarzała, że modlitwą i pokutą możemy wyprosić wszystko”, a Vicka przyszła jej w sukurs, mówiąc: „Matka Boża powiedziała – jak twierdzi Mirjana – że siódma tajemnica została w części złagodzona dzięki naszym modlitwom”. Z drugiej strony właśnie Mirjana potwierdziła, że tajemnice muszą się wypełnić i że siódmej z nich „nie sposób całkowicie uniknąć. Została ona złagodzona tylko częściowo”.

Krótko mówiąc: tajemnice urzeczywistnią się zgodnie z przepowiedniami, ale ciężar każdej z nich może zmniejszyć się proporcjonalnie do modlitw i wyrzeczeń tych, którzy wezmą sobie do serca przestrogi Królowej Pokoju i nawrócą się, zanim będzie za późno. Gdy wypełnią się kolejne tajemnice, stanie się jasne, że Matka Boża istotnie objawiła się w Medjugorje i że dzięki Jej wstawiennictwu ludzkość otrzymała przed eschatologicznym starciem ostatnią szansę na zbawienie.

Myślę, że w tym kontekście szczególnej wymowy nabiera niedawny wybuch pandemii COViD-19: ta jakże dramatyczna karta z historii świata dowiodła kruchości życia doczesnego i iluzoryczności naszych rojeń o wszechmocy. Człowiek został brutalnie sprowadzony z powrotem do statusu stworzenia, i to właśnie wtedy, gdy próbował uzurpować sobie miejsce Boga! Pod tym względem pandemia stanowi, jak sądzę, coś na kształt prologu do czasu tajemnic, który uprzytamnia nam, że z perspektywy Boga kary są nie tyle dopustem Nieba, ile raczej dobroczynną okazją do przekonania się na własnej skórze, jak poważne konsekwencje pociąga za sobą zło czynione przez człowieka…

ZOBACZ WIĘCEJ W KSIĄŻCE „CZAS TAJEMNIC” O.LIVIO FANZAGI ORAZ DIEGO MANATTIEGO, WYDAWNICTWO ESPRIT