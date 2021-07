Kolejna kompromitacja Trzaskowskiego. Namawiał do delektowania się powietrzem znad Wisły

Cała masa krytyki oraz ironicznych wpisów – zdecydowanie zasłużenie – spłynęła na prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego po tym, jak umieścił na Twitterze zdjęcia ze swojej przejażdżki łodzią po rzece Wiśle, do czego zachęcał także innych.

Oto Trzaskowski we wpisie zachęca, żeby brać „oddech nad Wisłą”. Nie musiał długo czekać, żeby internauci przypomnieli mu kilkakrotne już wycieki ścieków i fekaliów „Czajki”, a jak wiadomo dzisiaj internauci pamiętają wszystko oraz bezlitośnie potrafią to wytknąć.

- „Najlepszy plan na weekend? #WeźOddechNadWisłą @warszawa zaprasza do #DzielnicaWisła! Polecam, wczoraj mały deszcz nas nie powstrzymał” – napisał na Twitterze Trzaskowski, załączając zdjęcia, gdzie wygląda on raczej na przemarzniętego i przygarbionego z załączonym grymasem twarzy nr 3246, co ma oznaczać „uśmiech”, co zdecydowanie jest podszyte groteską.

Także zachęta raczej średnio mu się udała, a internauci nie szczędzili mu ironii i krytyki.

- Powyżej rury z Czajki,czy poniżej? - pyta jeden z nich.

Świeży oddech w szczególności pic.twitter.com/bFaMMfHJMA — Trevor (@restory244) July 18, 2021

Szambelan zaprasza szlakiem "Czajki" .."atrakcja"dla turystów odwiedzających stolicę.🚑🚑🚑🚑🚑🚑🚑🚑 — Marianna29 (@Marianna2915) July 18, 2021

