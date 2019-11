Kolejna kobieta oskarża Polańskiego o gwałt

Realista 9.11.19 11:46

dlaczego by mial zmienic ten Polanski swoje upodobania seksualne gwalcil bestialsko pod wplywem narkotykow mloda dziewczyne to wszystko o nim mowi w Niemczech nie ma partii gdze by nie bylo pedofili albo politykow ktorzy by chcieli legalizacji pedofillii Cohn Bendit Volker Beck zarabiaja miliony sa politykami i zadeklarowanymi pedofilami w LGBT sie od nich roi ta obluda naszego spoleczenstwa tylko o ksiedzach sie mowi a reszta robi co chce ojcowie dziadkowie wujki nauczyciele trenerzy przedszkola itd.bezkarni