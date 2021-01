Kolejna awaria w Warszawie! Kilkadziesiąt budynków bez ogrzewania

W Warszawie doszło do kolejnej awarii sieci ciepłowniczej. Ogrzewania do północy i środy rano nie będzie mieć kilkadziesiąt budynków w rejonie ul. Tynieckiej i Jagiellońskiej.

W związku z awarią konferencję prasową zwołał wiceszef Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Jacek Ozdoba mówił o powołaniu zespołu ds. prywatyzacji sieci ciepłowniczej w Warszawie.

Ozdoba przypomniał, że warszawska sieć została sprywatyzowana w 2011 roku przy dużym sprzeciwie mieszkańców stolicy:

„Wtedy miało być referendum, odbyło się głosowanie, warszawscy radni Platformy Obywatelskiej uważali, że tego typu referendum - demokratyczne zdaniem warszawiaków - nie jest potrzebne i takie referendum się nie odbyło”.

Dodał, że to francuski podmiot jest dziś właścicielem sieci.

Podkreślił:

„Sami państwo możecie zaobserwować, w ciągu kilku ostatnich dni mamy kolejne awarie, które uniemożliwiają dostarczanie ciepła do gospodarstw domowych, do warszawiaków oraz placówek np. medycznych, bo jeden ze szpitali też miał z tym problemy”.

Zaznaczył, że wspomniany zespół zajmie się kwestią prywatyzacji oraz nakładów finansowych przeznaczanych na konserwację sieci:

„Mamy wątpliwości co do kwestii proporcji, co do tego, w jaki sposób te działania są realizowane, widzimy, że kolejne usterki są, wręcz można powiedzieć, spektakularne”.

Konferencja prasowa z udziałem wiceministra klimatu i środowiska Jacka Ozdoby nt. powołania roboczego zespołu ds. prywatyzacji sieci ciepłowniczej w Warszawie. Media prosimy o kierowanie pytań na: [email protected] https://t.co/YDvo6wT3Bq — Jacek Ozdoba (@OzdobaJacek) January 19, 2021

dam/PAP,Fronda.pl