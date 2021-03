Kołakowska znowu szokuje. ,,Kiepski z ciebie aktor’’ – mówi o nagraniu Piasecznego ze szpitala

Viola Kołakowska postanowiła raz jeszcze zaprezentować Polakom swój koronasceptyzm. Tym razem odniosła się do wczorajszego nagrania Andrzeja Piasecznego, zarzucając piosenkarzowi kłamstwo i udawane choroby.

Zakażony koronawirusem Andrzej Piaseczny trafił do szpitala. Wczoraj piosenkarz opublikował nagranie, w którym zaapelował do swoich fanów o zachowywanie wszystkich środków bezpieczeństwa. Ciężko łapiąc oddech, podłączony do aparatury medycznej piosenkarz przyznał, że nie spodziewał się, iż sam tak ciężko przejdzie tę chorobę.

Do nagrania postanowiła odnieść się znana z rozpowszechniania teorii spiskowych aktorka Viola Kołakowska. Celebrytka przekonuje, że ktoś zapłacił Andrzejowi Piascznemu, aby udawał chorobę.

- „Cóż to jest za żenada. Kiepski aktor z ciebie Andrzej, naprawdę zły... Co to jest za obrzydliwa propaganda... Do czego się posuną? Co za to dostałeś?”

- stwierdziła

Kołakowska wielokrotnie nawoływała do łamania obostrzeń i przekonywała, że pandemia koronawirusa nie istnieje. Tym razem przekroczyła jednak nie tylko granice zdrowego rozsądku, ale i przyzwoitości.

Tymczasem menedżerka Andrzeja Piasecznego w rozmowie z portalem o2 przekazała, że piosenkarz czuje się już lepiej.

