KOD ma nowego lidera

Mirek T 25.11.19 12:32

A tyle razy pisaliśmy, że PO to zorganizowana szajka przestępcza, albo mafia przestępcza - no ludzie ! Jeśli ktoś pozwala na kradzież tylu miliardów z budżetu państwa, to co to jest ?! To co wy myślicie, że jak Tusk i inni z PO pozwalali kraść miliardy, to złodzieje je kradli nie dzieląc się łupen z tym który im na to pozwalał ?! Ludzie nie bądźcie naiwnymi - złodzieje kradli bo byli bezpieczni (parasol sądów i polityków PO), ale to nawet małe dzieci wiedzą, że ci złodzieje musieli się dzielić z politykami PO ! Ku-rwa, ręce opadają - gdzie jest ten Mariusz Kamiński !!! Czy tem człowiek potrafi otworzyć pysk i wyjaśnić nam co się dzieje w tej Polsce ?!!!!!!