Kobieta ,,wyzwolona’’ to kobieta najbardziej zniewolona?

W kolejnym panelu dyskusyjnym „Przystanek historia” przygotowanym przez IPN w ramach cyklu „Polska na froncie sporów cywilizacyjnych” udział wzięli ks. prof. Andrzej Kobyliński i red. Paweł Lisicki. W debacie poruszono temat kobiet w kontekście rewolucji seksualnej. Uczestnicy dyskutowali nt. postawionej przez prowadzącą dr Barbarę Stanisławczyk-Żyłę tezy, wedle której „kobiety najbardziej wyzwolone są w rzeczywistości najbardziej zniewolone”.

Red. Paweł Lisicki zwrócił uwagę na fundamentalną zmianę w kwestii pozycji kobiet w społeczeństwa, którą przyniosło chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo, jak podkreślał, doceniło rolę kobiety. Inaczej jest tymczasem w przypadku „rewolucji wyzwolenia”.

- „Tym, co różni tę pozytywną rewolucję chrześcijańską od rewolucji wyzwolenia – może lepiej użyć takiego określenia jak emancypacja – jest to, że w tym przypadku, z którym mamy do czynienia w czasach nowożytnych, szczególnie od wieku XVIII, XIX wieku, coraz częściej kobieta postrzega wyzwolenie nie jako docenienie swojej kobiecości i swojej szczególnej roli, ale wręcz przeciwnie – jako wyzwolenie się z kobiecości”

- mówił publicysta.

Ks. prof. Andrzej Kobyliński zwrócił uwagę na negatywne dla kobiet konsekwencje rewolucji seksualnej.

- „Zburzenie pewnego tradycyjnego modelu wcale nie prowadzi do większej wolności”

- podkreślał.

kak/YouTube - IPNtvPL