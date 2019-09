Koalicja Obywatelska miażdży PiS w dmuchanym sejmie Michnika

Spoko 30.9.19 12:40

Rządowy projekt "Czyste powietrze" ma już rok. W założeniu miał ograniczyć smog w Polsce poprzez dopłaty do wymian pieców oraz termomodernizacji budynków. Mimo wielu chętnych wsparcie otrzymało niewiele gospodarstw. Wnioski o dofinansowanie utknęły u niekompetentnych urzędników. (...) W lipcu Polski Alarm Smogowy informował, że podpisanych w tym okresie było zaledwie 20 tys. umów. - na ok. 3 mln przeznaczonych do likwidacji kopciuchów. Oznaczało to, że do likwidacji pójdzie zaledwie 0,02 mln pieców. To mniej niż 1% realizacji programu. Do września statystyki podpisanych umów wzrosły dwukrotnie, ale i tak mniej niż się spodziewano.