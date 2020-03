KO i Konfederacja stają coraz bliżej siebie

mordechaj 28.3.20 20:17

Nigdy nie wierzyłem w hipotezy, że to Jarosław Kaczyński nakłonił brata do lądowania w Smoleńsku. Obserwując jednak parcie Kaczyńskiego do wyborów 10 maja i śmierci wielu Polaków uważam, że ta hipoteza ma rację bytu.