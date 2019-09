Kluczem do zwycięstwa PiS - MOBILIZACJA

katolik 24.9.19 12:00

PO PSL SLD WIOSNA NOWOCZESNA NIE WEJDĄ DO SEJMU.Zagadka.Ci którzy identyfikują sięz dnem moralno-społeczno-politycznym promującym zgorszenie,cywilizacjęsmierci,włożenie ideologii morderstwa w głowy dzieciaków,idących ulicami Warszawy i czynienie z nich potencjalnych morderców Polaków, WEŻCIE przykład z inernauty DARIUSZA(artykuł zawiadomienie osku z buraka do prokuratury)-mądry człowiek ,stać go na to,aby zobaczyć,ze PO to zło,które steruje umysłami ludz,których,programuje ,żeby zdobyć ich kasę. MĄDRZY I SILNI POLACY GŁOSUJĄ NA PIS!!!