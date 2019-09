Kłopoty Nitrasa. Oszustwo wyborcze? Nerwowa reakcja polityka PO

Poseł Platformy Obywatelskiej Sławomir Nitras nie ma ostatnio dobrej passy. Na początku tygodnia "Super Express" ujawnił, że Nitras jest liderem "podniebnych podróży" wśród posłów. Odbył on łącznie 80 lotów i pochłonęły one 45 792 zł. We wtorek natomiast doszło do zmian na listach Koalicji Obywatelskiej: Nitras zbierał podpisy poparcia w Koszalinie, bo wg. początkowych decyzji tam miał startować, jednak po zebraniu podpisów zmieniono mu miejsce startu na Szczecin. Gdy dziennikarz TVP usiłował porozmawiać z nim na ten temat, reakcja posła była dość nerwowa.