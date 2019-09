Klęska Putina pod Moskwą

Słowiańska Duma ! 9.9.19 11:33

klęska to jest zgniły lgbpedofilowy zachód taplający się w szambie ta krótkiej czosnkowej smyczy !!!!!!!! to jest klęska , Europa umiera i wiadomo czyja to jest wina tego smrodokulti , wymiana populacji trwa niszczenie cywilizacji Europejczyków trwa w najlepsze a czosnki zacieraja ręce tylko ..:( eu będzie ostatnim katem zachodu jak tak dalej pójdzie .