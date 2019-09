Klaudia Jachira szydzi z ofiar katastrofy smoleńskiej

JS 25.9.19 13:18

No i znowu temat do wzbudzania nienawiści. A tu opodal mamy na frondzie taki temat Oto, skąd bierze się gniew - wystrzegaj się go! I kto tu prowokuje do wściekłości, do gniewu do tej obscenicznej, łamiącej kolejne normy prowokatorki ? Odpowiedź brzmi fronda.pl.

Przepraszam ale takie mam wnioski

Pozdr.