Klaskał antyklerykalnemu Jażdżewskiemu, teraz atakuje PiS. ,,Cyniczne wykorzystywanie Kościoła''

marisa 1.10.19 21:41

A co PSL/SL za komuny/ ma wspólnego z Bogiem , bliżej mu do LTGB ,jażdżewskiego atakującego kościół.Teraz będzie pouczał kapłanów co mają mówić do swoich wiernych. Napewno nie można na nich głosować-to lwactwo pełną gębą i do tego polityczna prostytutka