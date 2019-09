Klasa? Nie u słoweńskich siatkarzy! ,,Cieszę się, że pokonaliśmy tych aroganckich Polaków''

Wies 27.9.19 12:17

Przegraliśmy piłki sytuacyjne i to jest to nad czym Polacy powinni popracować przed kolejnym meczem. Zabrakło też zdecydowania w niektórych atakach. Kilka punktów więcej z tych sytuacji i to my byśmy się cieszyli z finału. Słoweńcy zdobyli "swoje" punkty ale nic wielkiego nie pokazali. Grali trochę agresywniej i to przeważyło w w tych sytuacjach gdzie piłka była do skończenia. Nasi czasem jakby zbyt spokojnie podeszli do meczu, zabrakło agresji. Samym spokojem nie zawsze się wygrywa szczególnie jak nie wychodzą przećwiczone schematy. Nawet przy słabszym dniu można było ten mecz wygrać sprytem.