Kim jest tak bardzo popierany przez Chiny i Rosję szef WHO?

Polak 13.4.20 10:00

To jest wojna światowa , trwa walka o gospodarkę .

Nie wolno (i nasz Rząd musi to wiedzieć ) nikomu ufać - tzn statystyki , zgony itd itd.

Każdy kraj ROBI to dla własnej korzyści !!!!! (polityce generalnie zawsze)

Musimy po miesiącu trwania u nas Vir 19 -w Polsce sprawdzić łączne statystyki zgonów (czy się de facto zwiększyły w stosunku do lat poprzednich).

Ponieważ wszelkie nakazy ze strony WHO w sposobie liczenia zarażonych jak i zgonów są o krótko mówiąc od...ę potłuc . Nie wspomnę już o samych testach (z Chin) które też pewnie fałszują wyniki .(Dlatego Gowin nazwał Polaków którzy opracowali własny Polski test -bohaterami)

Bo WSZYSCY W EU są przeciwko nam !!!

ZAPAMIĘTAJCIE TO.

Wysyp troli rosyjskich , niemieckich jest teraz na forach -NAJWIĘKSZY (przypominam trwa wojna !!!)

W tle szczepionka -MILIARDY ,ALBO BILIONY USD -płyną do jej twórców (niemcy już mają szczepionkę !!!!)..



MUSIMY -ŻEBY BYĆ POLSKĄ MIEĆ WŁADZĘ Z SILNYM MANDATEM -DO WYGRANIA TEJ WOJNY.