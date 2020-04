Kim Dzong Un w stanie krytycznym?

Po 11, NIE BĄDŹ OBOJĘTNY 21.4.20 9:08



No właśnie to samo tłumaczę katolikom, ale oni są chyba niereformowalni.

Pójdę kiedyś do kościoła posłuchać, czy tam też mówi się językiem, którym katolicy komentują moje wpisy.

Jeśli okaże się, że ksiądz nie bluzga, nie życzy choroby rodzinie, nie życzy śmierci itp.,to powiem, nic już z tego nie rozumiem.