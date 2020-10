Kilku senatorów PiS złamało dyscyplinę. Będą wykluczeni?

Senatorowie zagłosowali dziś nad „Piątką dla zwierząt”. Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt została przyjęta z poprawkami. Siedmiu senatorów PiS złamało jednak dyscyplinę partyjną, głosując przeciwko jej przyjęciu. O ich dalszym losie mówił dziennikarzom wicemarszałek Senatu Marek Pęk.

- „To jest pytanie do kierownictwa partii przede wszystkim i do kierownictwa klubu, nie do mnie, jako wicemarszałka Senatu” – odpowiedział Marek Pęk pytany o konsekwencje wobec senatorów PiS, którzy złamali dziś dyscyplinę partyjną.

Podkreślił, że wielokrotnie przypominał senatorom, iż obowiązują ich ustalenia klubu i prezesa PiS. Poinformował, że sprawą zajmie się kierownictwo partii. Zaznaczył, że możliwe jest zawieszenie bądź wykluczenie z Prawa i Sprawiedliwości siedmiu senatorów.

Senatorowie PiS, którzy zagłosowali dziś przeciwko „Piątce dla zwierząt”, to: Margareta Budner, Mieczysław Golba, Józef Łyczak, Zdzisław Pupa, Jerzy Chróścikowski, Jan Maria Jackowski i Andrzej Pająk.

kak/PAP