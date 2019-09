Kilkanaście razy proponowano jej aborcję. Dziś jej córka jest zdrowa. ,,To mój mały cud''

iza 10.9.19 19:27

Kluczowa kwestia to wybór matki. Nawet jeżeli proponowali aborcję, to siłą kobiety nie zaciągnęli.Na tym polega różnica między prawem kobiet, a fanatyzmem katolickim. Ultrasi katoliccy chcą zmusić kobiety do rodzenia. Bohaterka artykułu miała wybór, wybrała, zaufała intuicji i urodziła. Podjęła najlepszą dla siebie decyzję. Znając okoliczności i zagrożenia zdecydowała o porodzie.