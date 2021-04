Kilkadziesiąt amerykańskich myśliwców przyleciało do Polski

Jak informuje MON, do Polski w ramach ćwiczenia przerzutu sił powietrznych w Europie przyleciało kilkadziesiąt samolotów bojowych F-15 i F-16.

- „Dzisiaj do Polski przyleciało kilkadziesiąt samolotów F-15 i F-16. @US_EUCOM (dowództwa amerykańskich wojsk w Europie) ćwiczy szybki przerzut sił powietrznych w Europie z wykorzystaniem m. in. polskich lotnisk. Wspólnie ćwicząc, wzmacniamy bezpieczeństwo naszego regionu #StrongerTogether” – czytamy we wpisie szefa MON Mariusza Błaszczaka na Twitterze.

Jak podaje PAP, myśliwce amerykańskie przyleciały do naszego kraju Polski „w ramach kolejnej zmiany wspólnego szkolenia Aviation Detachment”.

Dzisiaj do 🇵🇱 przyleciało kilkadziesiąt 🇺🇸 samolotów #F15 i #F16. @US_EUCOM ćwiczy szybki przerzut sił powietrznych w Europie z wykorzystaniem m. in. polskich lotnisk. Wspólnie ćwicząc, wzmacniamy bezpieczeństwo naszego regionu #StrongerTogether pic.twitter.com/MWrIzRswhG — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) April 19, 2021

mp/pap/twitter