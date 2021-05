Kijowski do Michnika: niemal nosiliście mnie na rękach, a teraz mi nie pomagacie

Były lider Komitetu Obrony Demokracji Mateusz Kijowski wystosował do Adama Michnika pełen gorzkich żalów list otwarty. Kijowski zarzuca Michnikowi, że ten wraz ze swoim środowiskiem nie pomagają mu w wystarczający sposób. List został opublikowany na stronie internetowej Kijowskiego.

"Wierzę, że wartości, które spowodowały, że się spotkaliśmy i polubiliśmy, nadal są dla nas obu ważne. Co prawda rok temu napisałeś, że nie znajdziesz w najbliższym czasie okienka, żeby ze mną porozmawiać, ale to na pewno wynikało z Twojego napiętego harmonogramu w obronie polskiej demokracji i wolnych mediów" - zaczyna swój list Kijowski.

Kijowski następnie nawiązał do sytuacji białoruskiego opozycjonisty Ramana Pratasiewicza, w obronę któego zaangażowana była Wyborcza.

"(...) podziwiam Twoje wczorajsze wystąpienie w obronie białoruskiego opozycjonisty, Romana Protasiewicza, który został zatrzymany w bezprecedensowej akcji-prowokacji policji politycznej, który jest bity i poniżany, który stał się symbolem walki o Wolną Białoruś" - zwraca się do Michnika Kijowski.

"Podziwiam, ale martwię się i trochę dziwię, że w tym samym czasie nie zauważasz tego, co się dzieje w Twoim kraju, w Polsce" - pisze dalej Kijowski.

Kijowski dodał następnie, że w Polsce również toczy się walka o wolne media i praworządność. "Kiedyś Ty walczyłeś o te wartości w Polsce. Dzisiaj inni prowadzą tę walkę i liczą na Twoje wsparcie. Wsparcie oparte na doświadczeniu, na świadomości, na przywiązaniu do wartości. Mam zaszczyt i przyjemność z takimi ludźmi być na ulicach Warszawy i innych miast Polski od prawie sześciu lat" - twierdzi Kijowski.

Następnie Kijowski żali się na okrutne prześladowania, których doświadcza z rąk "reżimowej prokuratury".

"Zostałem oskarżony o przywłaszczenie kilkudziesięciu tysięcy złotych i o poświadczenie nieprawdy w dokumentach finansowych. Zostałem skazany nie za przywłaszczenie, ale za te nieszczęsne dokumenty – sąd I instancji uznał, że nic nie przywłaszczyłem. Wczoraj odbyła się apelacja. Twoja Gazeta nie była zainteresowana, co się dzieje ze mną, którego kiedyś niemal nosiliście na rękach" - zarzuca Michnikowi były szef KOD.

Kijowski stwierdził następnie, że winę za jego niepowodzenia życiowe i zawodowe ponosi depcząca mu po piętach władza, która nie pozwala mu znaleźć pracy nawet w sektorze prywatnym.

"Jako przyjaciel na pewno jesteś zainteresowany, co się u mnie dzieje. Otóż od czterech lat nie mogę znaleźć żadnego źródła utrzymania. Wysyłam liczne zgłoszenia do pracy w obszarach, w których przez lata pracowałem, a także na stanowiska, do których większość z nas ma kwalifikacje, jak kasjer, kierowca, kurier – nie otrzymuję żadnej odpowiedzi. Bo odważyłem się wystąpić przeciwko władzy" - twierdzi Kijowski.

Ponadto przywołał przykład Lesława Maleszki, który został zatrudniony przez Agorę, kiedy udowodniono mu współpracę ze służbami PRL.

jkg/pap