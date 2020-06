Kiedyś startował w wyborach, dziś zrywa plakaty Andrzeja Dudy

Mirek 20.6.20 13:04

Dzisiaj totalna opozycja to TOTALNE BYDŁO które chwyci się nawet brzytwy aby dostać się do władzy i znowu móc ukraść 600 miliardów złotych !! . To TOTALNE BYDŁO zrobi każde świństwo dla pieniędzy . Powiesiłem baner z prezydentem Dudą na balkonie swojego domu ale już po kilku dniach totalne bydło zamazało go sprejami . Ale teraz powiesiłem następny którego już nie zapaskudzą .