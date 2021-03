Kiedy szczyt trzeciej fali? Wiceminister Kraska odpowiada

Dzisiejsza liczba zakażeń przewyższyła wczorajszą. W ciągu ostatniej doby potwierdzono ponad 35 tys. nowych infekcji koronawirusem. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w rozmowie na antenie Polskiego Radia 24 poinformował, że podobnych wyników musimy się spodziewać w kolejnych dniach.

Polityk zabrał też głos w kwestii spodziewanego szczytu zakażeń:

„[…] nasze estymacje pokazują, że następne dni także będą niestety z duża ilością zakażeń. Czekam na ten szczyt, który powinien nastąpić za kilkanaście dni”.

Przyznał, że ma nadzieję na to, że nastąpi on jak najszybciej. Już teraz służba zdrowia jest bardzo obciążona – zaznaczał Kraska.

Pytany z kolei o docierające do Polski nowe mutacje koronawirusa, stwierdził:

„Prawdopodobnie będą następne mutacje. Zobaczymy jaki one będą miały charakter”.

Dalej dodał też:

„W tej chwili, jeżeli pojawiają się nowe mutacje, nie wiemy jak będą na to reagować ludzie, którzy są zaszczepieni. Jeżeli ta mutacja będzie wymagała kolejnej modyfikacji szczepionki, to będzie tak jak w przypadku grypy, że co sezon będziemy musieli przyjmować nowy rodzaj szczepionki przeciwko koronawirusowi”.

dam/PR24,300polityka.pl