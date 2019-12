Kiedy Polska? Estonia wymiata rosyjskich szpiegów. Jednego po drugim

Jednym z ujawnionych agentów rosyjskiego wywiadu, który miał bezpośredni dostęp do informacji z zakresu funkcjonowania estońskich służb jest Herman Simm. Zwerbowany został przez KGB w latach 80. Aż do 2008 roku Simm przekazywał Rosjanom ściśle tajne dokumenty, również dotyczące NATO. Dziś Simm odsiaduje wyrok 12 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

- Jak wynika z opublikowanej niedawno analizy sporządzonej przez ICDS (International Centre for Defence and Security), od 2009 roku (kiedy to zapadł pierwszy wyrok za to przestępstwo po odzyskaniu niepodległości przez Estonię) w tym niewielkim kraju na kary pozbawienia wolności skazano tam aż 20 rosyjskich agentów (najmłodszy z nich stanął przed sądem w wieku zaledwie 20 lat). Na dodatek, jak podają estońskie media, w ostatnich paru latach zatrzymano co najmniej paręnaście osób podejrzanych o współpracę z Rosjanami. - czytamy w artykule na portalu Onet