Kiedy otwarcie restauracji? Jaki będzie termin wyborów? Wicepremier Emilewicz zdradza szczegóły

Piotr Nowak 9.5.20 11:45



Co ? Znowu się PIS nie podobie ?!

Senat z zabójczym kopertnikiem na czele dokonał totalnej obstrukcji ustawy o wyborach korespondencyjnych, przetrzymując ją w senacie dokładnie 1 miesiąc, a potrzebował tylko jednego głosowania o odrzuceniu ustawy w całości, co stało się 7 maja ! Komisja Wyborcza na to, ogłosiła, że wybory 10 maja nie mogą się odbyć z przyczyn prawnych i organizacyjnych, bo 2-3 dni to stanowczo za mało czasu do ich przygotowania. Jakby tego było mało, to w Zjednoczonej Prawicy szef Porozumienia Gowin zeszpurkował się i zaczął wodzić z totalną opozycją. Polacy nie zdają sobie sprawy co mogłoby się stać, gdyby Kaczyński nie przywołał tego głupka do porządku, a mogło się stać to, że ta wredna opozycja przejęłaby władzę w Polsce ! Miejmy nadzieję, że współpraca koalicyjna z Gowinem dotrwa do końca kadencji 2023 r., bo w następnych wyborach parlamentarnych Kaczyński nie chce słyszeć o koalicji z Gowinem ! Wybory odbędą się później (koniec czerwca – początek lipca) , co jest winą chamskiej opozycji a nie PIS-u, ale przed upływem kadencji prezydenta, naruszając niejako Konstytucję, która mówi, że wybory powinne się odbyć w terminie 75-100 dni przed upływem kadencji prezydenta. Jednakże ci co pisali ten bubel prawny, a podpisał go alkoholik Kwach, nie przewodzieli stanów nadzwyczajnych, uniemożliwiających przeprowadzenie wyborów.

Polacy – nic się nie stało ! Ave Polska !

P.S. Całą winę zaistniałej sytuacji ponosi marszałek sejmu, pani Witek ! Marszałek sejmu podczas ogłaszania terminu wyborów MUSI uwzględniać te 30 dni procedowania ustawy w senacie, a nie prosić i skamleć o to, aby się senat pośpieszył. Gdyby więc pani Witek ogłosiłaby wybory na 17 lub 23 maja, wszystko, z wyjłtkiem Gowina, odbyłoby się bez żadnych zakłuceń !!!