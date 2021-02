Kiedy nauka stacjonarna w szkołach? Może przed wakacjami

- Jak tylko będą warunki, by odważniej otworzyć szkoły, to będziemy robili wszystko i podejmowali odważne decyzje, żeby dzieci jak najszybciej wróciły do szkół i nauka była w jak największym zakresie stacjonarna – powiedział w dniu dzisiejszym podczas konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski.

Ciągle przesuwany powrót do szkół jest bardzo niekorzystny zarówno dla procesu nauki, jak też samopoczucia dzieci oraz prawidłowego funkcjonowania więzi społecznych i zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, na co wskazują już przeprowadzone badania naukowe w Niemczech.

Rządzący od kilku miesięcy zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą. Lekarze doradzający rządowi odradzają jednak po raz kolejny powrót starszych roczników od 1 marca.

Z kolei szef resortu zdrowia Adam Niedzielski pytany w środę w radiu TOK FM o tę kwestię zapewnił, że rząd "absolutnie będzie robił wszystko i podejmował odważne decyzje, aby dzieci jak najszybciej wróciły do szkoły".

Minister także zwrócił uwagę na pogarszanie się stanu zdrowia psychicznego uczniów.

Nie podał jednak konkretnej daty i wskazał jedynie możliwość powrotu dzieci do szkół przed końcem roku szkolnego.

