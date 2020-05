Kiedy marszałek Sejmu ogłosi termin nowych wyborów?

Sejm przyjął wczoraj nowy projekt PiS ws. wyborów prezydenckich. Zakłada on przeprowadzenie wyborów w formie mieszanej. Otwarte będą lokale wyborcze, ale będzie też możliwość głosowania korespondencyjnego.

Jeżeli tym terminem będzie zapowiadany przez polityków PiS 28. czerwca, to być może, od ogłoszenia terminu do samego głosowania będziemy mieli około dwóch tygodni. Jeżeli natomiast nowy termin wyborów zostanie ogłoszony np. na 5 lub 12 lipca, to przed ogłoszeniem ich wyniku skończy się kadencja urzędującego prezydenta Andrzeja Dudy i kompetencje głowy państwa przejmie marszałek Sejmu.