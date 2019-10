Kiedy ksiądz chce mieć żonę. Watykan zmienia przepisy?

Papież Franciszek rozpoczął usuwanie restrykcji nałożonych na księży usuniętych ze stanu kapłańskiego z powodu romansu - przekonuje portal "Life Site News". Powołując się na hiszpański lewicowy portal "Religion Digital" "LSN" pisze o konkretnych zmianach prawnych, które miałyby być związane z nadchodzącym Synodem Amazońskim.



Według "LSN" portal "Religion Digital" jest "niekiedy używany przez członków grupy Franciszka do obwieszczania nowych inicjatyw i odpowiadania krytykom".



"LSN" powołuje się na źródła w Watykanie, które mają potwierdzać doniesienia "Religion Digital".



I tak po pierwsze miałaby zostać uproszczona procedura otrzymywania dyspensy od celibatu i sprawowania funkcji kapłańskich dla tych księży, którzy chcą żyć z kobietą. Zniesiony miałby też zostać limit wieku, od którego takich dyspens udzielano. Nie dość na tym; dyspensowani kapłani mieliby też prawo pozostawać w swoich parafiach, gdzie mogliby też zawrzeć ślub.



Ślub miałby być skromny, ale to jedyne ograniczenie. Co więcej kapłani przywróceni do stanu świeckiego nie mogliby wprawdzie sprawować Eucharystii czy spowiadać, ale mogliby rozdawać Komunię świętą oraz prowadzić aktywne działania duszpasterskie; mogą także nauczać teologii w katolickich szkołach, w tym wyższych.



Wszystko to zapisano w dokumencie Kongregacji ds. Duchowieństwa . Dokument stwierdza też, że powiązanie kapłaństwa z celibatem jest "nierozłączne zgodnie z OBECNYMI procedurami" - sugerując, że to może się w przyszłości zmienić.



6 października rozpoczyna obrady Synod Amazoński. Jednym z jego tematów będzie celibat; organizatorzy Synodu chcieliby umożliwić wyświęcanie na księży także mężczyzn żonatych.



Dokument Kongregacji ds. Duchowieństwa wskazuje, że zmiany w Watykanie idą właśnie w tym kierunku.



Kapłaństwo przyszłości może nie być już powiązane z bezżennością. Ksiądz z żoną i dziećmi – to cel, do jakiego w Kościele zmierzamy.