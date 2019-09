Kiedy Donald Trump przyleci do Polski? Oto możliwe terminy

Szymon 3.9.19 11:18

Raczej nie przyleci do Polski w obecnej swojej kadencji. Nie jest to na rękę ani PiSowi, ani Trumpowi. Owszem PiS może piaćz zachwytu, jak to zawsze robi, ale jeśli Trump przyleci do Polski to jest niemal pewne, że będzie poruszony strasznie dla PiSu niewygodny temat, czyli roszczeń. Jeśli Trump by go nie poruszył, to z kolei źle byłoby odebrane w USA, a tam właściwie trwa już prezydencka kampania wyborcza. Prawda jest taka, że z punktu widzenia PiSu, lepiej, gdyby już w tej kadencji nie przylatywał, a z punktu widzenia Trumpa, jeśli rzeczywiście przyleci, to musi polski rząd "eskalowa" w sprawie roszczeń i tak, czy tak będzie źle. Myślę, że to jednak bardziej Trump niż PiS będzie unikał wizyty w Polsce, bo pomijając niewygodne tematy, po prostu mu się nie będzie chciało, Polska za mało znaczy w świecie i tutaj wielkiej kampanii sobie nie zrobi. Ma lepsze możliwości. Natomiast pewne jest, że jeżeli zostanie wybrany na drugą kadencję, czyli jednocześnie ostatnią, to niezależnie od tego kto wygra wybory w Polsce w październiku, temat roszczeń będzie grzał jak cholera i to będzie musiało być załatwione w kolejnej kadencji.