Kidawa i jej przodkowie w bitwie pod Grunwaldem. To nie fake ani prima aprilis. Niestety!

Leszek 11.4.20 20:43



Wiele potrafię zdzierżyć, ale gotuje się we mnie, kiedy jeden czy drugi lewacki zajob z bandy czworga mówi, że oni robią to co robią w imieniu wszystkich Polaków ?! A dlaczego nie w imię ich wielbicieli i zwolenników ?! Większość Polaków nie chce, aby oni cokolwiek dla nich robili, bo to co potrafią pokazali w 8 latach ich rządzenia, a teraz pokazują ich nienormalność i polityczne szaleństwo. Oni są opętani jakąś wścieklizną i nienawiścią ! Osobiście nie chcę żeby mi podnosili wiek emerytalny i likwidowali jarkową 13-tkę, żeby likwidowali programy rodzinne i socjalne, żeby kradli moje składki emerytalne (OFE) i kradli miliardy z kasy państwa. Najlepiej byłoby, żeby zniknęli, żeby usunęli się gdzieś na śmietnik historii ! Co możemy zrobić by pozbyć się tych zajobów ? Otóż, dopóki nie ruszymy ławą do urn wyborczych pokazując im naszą dezaprobatę, dopóty będą polską zarazą i klęską żywiołową !!!