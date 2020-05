Kidawa-Bońska już wie, że to koniec? Zastanawiające słowa

„Wygramy demokratyczną Polskę, ale musimy mówić mądrze, odważnie i nie ulegając presji” – grzmiała dziś w trakcie wspólnej konferencji prasowej z Borysem Budką Małgorzata Kidawa-Błońska. Wygląda jednak na to, że sama nie jest pewna, czy do walki o to rzekome zwycięstwo stanie właśnie ona.