Tusk apeluje o bojkot wyborów, a Kidawa-Błońska deklaruje: Nie wezmę w nich udziału

W trakcie konferencji prasowej Małgorzata Kidawa-Błońska poinformowała dziś, że nie będzie brała udziału w wyborach, jeśli te odbędą się w maju. Co zaskakujące, jej deklaracja padła zaraz po tym jak w sieci pojawiło się nagranie Donalda Tuska, w którym namawia on do bojkotu wyborów.