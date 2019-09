Komedia! Schetyna ,,schował się'' za Kidawą-Błońską! A tak krzyczeli, że prezes partii musi być premierem!

Co ciekawe, Schetyna chce tym samym powtórzyć... PiS-owski model władzy. Choć totalna opozycja okrutnie krytykuje PiS za to, że premierem nie jest Jarosław Kaczyński, to teraz sama zaproponowała dokładnie to samo. Wygląda to jak szyderstwo z samych siebie!