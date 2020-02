Kidawa-Błońska i służba zdrowia. Ale o co chodzi?

- Pierwsza rzecz i najważniejsza, by udało się wprowadzić dobre rozwiązania dla ochrony zdrowia, musimy uporządkować system prawny. Jednocześnie w tym samym czasie wszyscy specjaliści zajmujący się ochroną zdrowia, lekarze, osoby zarządzające, pacjenci, samorządowcy, politycy, reprezentanci wszystkich partii muszą usiąść przy jednym stole. Bo polityki zdrowotnej nie buduje jedna partia na jedną kadencję. To się buduje na wiele, wiele lat i musi być to spójny system, który pozwoli Polakom za 10-15 lat czuć się bezpiecznie. Wykształcenie jednego lekarza to jest kilka lat. Nawet jeżeli ktoś to wprowadza, to musi czekać do następnej kadencji, prawie 7 lat, by młody lekarz mógł iść do pracy. Jeżeli nie pomyślimy nad tym kompleksowo, ponad podziałami, to nikt tego nie rozwiąże