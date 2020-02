Kidawa-Błońska: Facet z facetem nie może mieć dziecka

Tymczasem w prawdziwym świecie:



To matka 10-letniego Ibrahima złamała prawo, wywożąc go do Polski - przekazał rzecznik belgijskiej prokuratury. Chodzi o wyrok sądu z 2018 roku, na mocy którego dziecko miało zostać w Belgii pod opieką ojca. Wcześniej służby informowały, że to ojciec chłopca miał zostać pozbawiony praw rodzicielskich. Po zgłoszeniu zaginięcia w jego sprawie uruchomiono procedurę Child Alert.



Zdaniem belgijskich służb to matka chłopca złamała prawo, wywożąc go do Polski. Według informacji przekazanych przez rzecznika generalnego belgijskiej prokuratury, 15 października 2018 roku sąd orzekł, że chłopiec powinien mieszkać w Belgii, przy ojcu. Prokuratura podkreśliła, że doniesienia o tym, iż ojciec chłopca został pozbawiony praw rodzicielskich przez belgijski sąd, są nieprawidłowe.

Imię wymagane

If you enter anything in this field your comment will be treated as spam

Captcha