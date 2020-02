Kidawa-Błońska atakuje program 500+

Klejnot Nilu 25.2.20 10:08

"Tymczasem 500+ w rzeczywistości jest poważną formą pomocy dla rodzin, zwłaszcza wielodzietnych, którym ciężko zapewnić dzieciom dobre warunki bytowe i edukacyjne z samych pensji."



Ja wiem, że program PiS jest kierowany do ludzi raczej ubogich intelektualnie, ale mam doskonały sposób jak zapobiegać biedzie wśród wielodzietnych rodzin: jak was nie stać na dzieci, to sobie ich nie róbcie. Dziękuję za uwagę.



PS. Niestety żadna partia nie zlikwiduje tej gównianej socjalnej jałmużny, bo to by było polityczne samobójstwo. A wszystkim od lewa do prawa nie zależy na Polsce, tylko żeby do korytka nie było za daleko.