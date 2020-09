Kevin Spacey znowu oskarżany o pedofilię

„Hollywoodzki złoty chłopiec” Kevin Spacey znowu ma poważne problemy. Dwóch mężczyzn oskarżyło aktora o próbę gwałtu, do której miało dojść gdy mieli po 14 lat. Jednym z nich jest znany dziś aktor Anthony Rapp.

Anthony Rapp oraz drugi mężczyzna chcący zachować anonimowość złożyli pozwy do sądu, oskarżając Spacey o to, że kiedy mieli po 14 lat i chcieli rozpocząć kariery aktorskie, ten ich zaatakował i próbował zgwałcić.

Anthony'ego Rappa Spacey miał zaatakować w 1986 roku. 14. latek odwiedzał aktora w jego apartamencie. 26. letni wówczas mężczyzna miał przewrócić go na łóżko i próbować zgwałcić, ale nastolatkowi udało się uciec.

Drugi mężczyzna, który również jako 14. latek miał paść ofiarą hollywoodzkiej gwiazdy, poznał go w czasie zajęć aktorskich. W 1983 roku Spacey miał go uwieść i wykorzystać seksualnie. Później nastolatek odrzucił jego „zaloty”, ale ten miał próbować go zgwałcić.

Pierwsze oskarżenia wobec gwiazdora pojawiły się w 2016 roku, w związku z akcją ruchu MeeToo. Pozew złożył wówczas mężczyzna twierdzący, że był molestowany przez Kevina Spaceya gdy miał 16 lat. W 2019 roku wycofał się jednak z tych oskarżeń.

kak/nczas.pl