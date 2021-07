KE wysyła do Polski komisarza. Reynders otrzymał specjalne uprawnienia

Komisja Europejska nie tylko straszy Polskę karami finansowymi. Zdecydowała się też wysłać do Warszawy komisarza UE ds. sprawiedliwości Didiera Reyndersa, któremu przydzieliła specjalne uprawnienia, którymi będzie mógł się posłużyć, aby skłonić Polskę do wykonania decyzji TSUE ws. Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

- „Komisja Europejska zdecydowała się dziś upoważnić komisarza Reyndersa do użycia środków mających skłonić Rzeczpospolitą Polską do zastosowania się do decyzji i wyroku TSUE. Wysłaliśmy w tej sprawie list (do Polski)”

- oświadczyła wiceszefowa KE Viera Jourova.

Jak już dziś informowaliśmy, Komisja Europejska dała Polsce czas do 16 sierpnia na potwierdzenie, że w pełni zastosuje się do decyzji TSUE ws. Izby Dyscyplinarnej SN. W przeciwnym razie KE ma zwrócić się do TSUE o nałożenie na Polskę kary.

