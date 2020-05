KE wszczyna procedurę wobec Polski dot. jakości powietrza

Istotą wszczętej przez KE procedury jest to, aby osoby fizyczne lub prawne miały możliwość zakwestionowania podejmowanych przez władze środków w celu poprawy jakości powietrza bądź aby mogły one wymagać od władz ustanowienia planu jakości powietrza zgodnie z unijnymi dyrektywami.

Polska i Bułgaria dostały cztery miesiące na odpowiedź na przesłane do nich wezwania do usunięcia uchybienia. Gdy odpowiedź taka nie będzie satysfakcjonująca, Komisja może przejść do kolejnego etapu procedury i przesłać uzasadnioną opinię. W dalszej kolejności sprawa może być skierowana do TSUE.