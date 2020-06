KE grozi odebraniem dotacji miastom sprzeciwiającym się LGBT

15.6.20 16:40

Ja się nie poniżam? nigdy w życiu, nie oczekuję jałmużny, nie kradnę i s***m do własnego gniazda, w przeciwieństwie do was, któzy dajecie dooopy za pieniądze czekając żeby coś dobrego o was w jewropie powiedzieli. Wy lewusy się poniżacie bo to jest w waszej chorej bolszewickiej naturze turańskiego raba, klęczenie na kolanach i wykonywanie poleceń, żeby sie tylko przypodobać i dostać ochłap ze stołu, to wasz modus operandi. Dawniej poniżaliście się przed Moskwą teraz Berlinem i Brukselą. Czasy się zmieniły a wy ciągle na kolanach obciągacie swoim panom, teraz zgodziliście się to robić jeszcze z połykiem