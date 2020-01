KE chce, by Polska przyjęła zalecenia Komisji Weneckiej

polak 17.1.20 14:20

należy by Polacy nie głosowali i nie dawali poglą jak Polska ma istnieć bo --U E , tsue ,K p -pokarzą jak powinna być zarządzana Polska --my Polacy winniśmy im dziękować ,że jeszcze żyjemy -----bo jak im nie będziemy włazić w z--UPE to będziemy KREMOWANIU--