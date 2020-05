KE będzie w dalszym ciągu stale monitorować praworządność na Węgrzech

W trakcie debaty Jourova wskazała, że środki nadzwyczajne podjęte przez państwa członkowskie muszą ograniczać się do tego, co konieczne, i być ściśle proporcjonalne. Nie mogą one trwać w nieskończoność, a ponadto rządy muszą upewnić się, że takie środki podlegają regularnej kontroli.

- Penalizacja podawania lub rozpowszechniania fałszywych informacji związanych z kryzysem nie jest jasno określona i towarzyszą jej surowe sankcje. Rodzi to potencjalne obawy co do pewności prawnej i może zniechęcać do wolności wypowiedzi - stwierdziła.