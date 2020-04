Protestant 1.4.20 9:44

Fraza: "prawda was wyzwoli" stała się jednym z najczęściej powtarzanych frazesów. Ale Jezus, gdy wypowiadał te słowa, miał na myśli konkretną prawdę i konkretne wyzwolenie.

"Jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli".

Pierwszy warunek to trwanie w nauce Chrystusa. A co jest tą nauką? Nie mamy do niej dostępu w inny sposób, niż poprzez Biblię. Bez Bożego słowa nie możemy nic pewnego wiedzieć o Bogu Ojcu, ani o Chrystusie. Hieronim, ten który przełożył Biblię na łacinę i jego Vulgata przez ponad 1,5 tys. lat stanowiła w Kościele zachodnim podstawę w teologii i liturgii, powiedział między innymi: "nieznajomość Pisma świętego jest nieznajomością Chrystusa".



A to bardzo ważne byśmy Chrystusa znali:

"A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa" (J. 17,3). Bez znajomości z Bogiem nie mamy szans na zbawienie.



Dzisiejszy fragment mówi coś jeszcze. Dopiero trwając w nauce Chrystusa możemy być prawdziwie Jego uczniami. Uczeń, to nie uczniak. Miarę ucznia wyznacza jego nauczyciel. Być uczniem Chrystusa, to patrzeć na rzeczywistość oczami Nauczyciela, jedynego prawdziwego Nauczyciela (por. Mt. 23,8).



Dopiero będąc uczniami, możemy poznać prawdę. Rozmaite drobne "prawdy" nikogo nie wyzwalają z grzechu. Nikt nie stał się wolny od niewoli czynienia zła poznając mechanikę kwantową, albo biologię komórek. Czy jest w nas pragnienie wolności od grzechu? Bo "każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu". A Syn może nas od niej wyzwolić.



Ludzie oddawali własne życie, aby wywalczyć np. wolność polityczną. A czy my jesteśmy gotowi przyjąć ofiarę życia Jezusa za nas, aby On uwolnił nas od niewoli grzechu?