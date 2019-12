Katolicy na Wyspach walczą z przymusem ,,edukacji'' seksualnej

W Wielkiej Brytanii powstała koalicja, której celem jest przeciwstawienie się przymusowej edukacji seksualnej w szkołach i wywarcie nacisku na biskupów, by stawili jej opór. Koalicję w Obronie Podstawowych Wychowawców (Coalition in Defence of Primary Educators) zawiązało kilka organizacji katolickich.

Dwudniowa pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej z Walsingham, która odbyła się w święto Niepokalanego Poczęcia, stała się wydarzeniem inicjującym nową koalicję. Walsingham to słynne miejsce średniowiecznych pielgrzymek, zniszczone za czasów Henryka VIII. Skonfiskowano wówczas tamtejszy klasztor i sanktuarium, a figurę Matki Bożej przewieziono do Londynu, gdzie ją spalono z innymi wizerunkami w Chelsea.

John Smeaton, kierownik Towarzystwa Ochrony Dzieci Nienarodzonych (Society for the Protection of Unborn Children) powiedział do pielgrzymów: „Celem naszej pielgrzymki jest proszenie Matki Bożej, by błagała Boga o przemianę katolickich biskupów Anglii i Walii po to, aby powiedli świeckich wiernych w oporze wobec niegodziwego ustawodawstwa rządu brytyjskiego”. Przypominając słowa Chrystusa o kamieniu młyńskim dla gorszycieli dzieci, Smeaton zauważył, że to ostrzeżenie dotyczy „tych, także katolickich biskupów, którzy promują pokazywanie pornograficznych wizerunków w klasie dzieciom”.