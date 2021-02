Katolicy mają dosyć! Zwracają się do jezuitów o potępienie o. Jamesa Martina

„Katolicy z całego świata proszą zakon jezuitów o publiczne potępienie jednego ze swoim najbardziej znaczących kapłanów, o. Jamesa Martina, za promowanie zniekształconej i wspierającej LGBT wersji jednego z najbardziej czczonych na świecie wizerunków Matki Bożej – Czarnej Madonny” – pisze Pete Baklinski z „Life Site News”.

Znany z prohomoseksualnej działalności o. Martin SJ, wywołał w styczniu zgorszenie katolików swoim poparciem dla bluźnierczego wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej z homoseksualną tęczą wpisaną w aureolę Jej i Dzieciątka Jezus. Jezuita poparł też tzw. „osoby LGBT” w Polsce, gdzie rzekomo „szaleje homofobia”.

Zdaniem o. Martina „społeczność LGBT ma niewiele takich wizerunków”, jak ten z tęczową aureolą. Jezuita sądzi, że jest to „pełen szacunku sposób” przedstawienia Matki Bożej, bowiem „Ona płacze, gdyż to Jej Syn cierpi, kiedykolwiek osoba LGBT jest prześladowana”.

Jezuita w serii tweetów przedstawia wizerunki Matki Bożej dostosowane do kultury danego rejonu na świecie. Niestety, zdaje się nie dostrzegać różnicy między wyobrażeniem Matki Chrystusa z rysami Indianki, mieszkanki Afryki czy Azji a bluźnierczym oszpeceniem obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej homoseksualną tęczą – symbolem grzechu śmiertelnego.

Tęcza to pierwotnie symbol przymierza Boga z człowiekiem. Bóg wykorzystuje ten symbol oznajmiając Noemu w Księdze Rodzaju, że nigdy już nie zniszczy świata potopem. Oryginalna tęcza ma siedem kolorów. „Liczba siedem symbolizuje często w Biblii pełnię, doskonałość oraz wypełnienie obietnic i ślubów”.

Homoseksualna tęcza, którą pod koniec lat 70-tych XX w. wybrali homoseksualni aktywiści, ma sześć kolorów, a każdy ma wyrażać seksualną „różnorodność”. Tymczasem „w Biblii szóstka jest często kojarzona z grzechem, niedoskonałością, a nawet szatanem”. Przypomina się też symbol Bestii z Księgi Apokalipsy, którym są trzy szóstki.

Nauczanie Kościoła o homoseksualizmu jest jasne. Akty homoseksualne są „z samej swojej wewnętrznej natury nieuporządkowane” i sprzeczne z prawem naturalnym. Tak samo skłonność homoseksualna jest „obiektywnie nieuporządkowana”. Kościół podkreśla szacunek do osób o takich skłonnościach, ale jednocześnie mówi, że są one wezwane do zachowania czystości.

„Life Petitions” zainicjował petycję do generała jezuitów o „publiczne potępienie Jamesa Martina SJ za skandal, jaki wywołał obrażając wszędzie Polaków, ich kulturę, ich tradycje i ich religię”. Autorzy podkreślają, że o. Martin „przekroczył granicę”, a jego działania to „plama na zakonie jezuitów”.

Michael Hichborn, prezes Lepanto Institute, stwierdził: „Przedstawienie naszego Pana i Matki Bożej z aureolami symbolizującymi jeden z czterech grzechów wołających o pomstę do Nieba tak bardzo przekracza świętokradztwo i bluźnierstwo, że jest wprost satanistyczne”.

„Ile dusz pozwoli się temu człowiekowi [o. Martinowi]wprowadzić do piekła, nim zostanie w końcu potępiony?” – pyta Hichborn.

jjf/LifeSiteNews.com